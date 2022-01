Produzenten servieren Genussmomente auf Distanz

In der Whisky-Destillerie von Peter Affenzeller in Alberndorf in der Riedmark werden in normalen Jahren rund 30.000 Besucher gezählt. Auf dem Gelände gibt es sogar einen Hubschrauber-Landeplatz. Dennoch hat der Spirituosen-Hersteller auch jene im Blick, die es nicht ins Mühlviertel schaffen: In eine Verkostungsbox packte Affenzeller dafür ein eigenes Glas, Getreidemalz, fünf Whiskyproben und einen Gutschein für einen einstündigen Film, bei dem hinter die Kulissen des Betriebs geblickt werden kann, aber auch, dank filmischer Anleitung, eine Whisky-Verkostung stattfindet.