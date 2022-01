Bringt uns das Virus eine frühere Wahl?

Peter Kaiser war in unserer Neujahrsrunde mit den Parteichefs bereits an der Reihe, gestern deutete FP-Obmann Erwin Angerer im Gespräch an, eine Vorverlegung der Landtagswahl auf Herbst für möglich zu halten. Was sagt – als Dritter am Telefon – ÖVP-Obmann Martin Gruber dazu?