Kinder und die Alarmglocken

Wenn es um Kinder geht - vor allem natürlich um eigene - geht es ans Eingemachte, oft bis tief ins Mark hinein. Nichts tut mehr weh, als das Leid des eigenen Kindes. Da gibt es in vielen Situationen kein Pardon. Sogar die ansonsten lieb gewonnene Nachbarin darf über „mein Kind“ nie etwas aussprechen, was man nicht hören will, auch wenn sie recht hat und es nicht so gemeint war. Denn „unsere Kinder“ stehen auch in Zeiten wie diesen über allem.