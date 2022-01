121 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

234.747 Burgenländer haben sich zumindest eine Corona-Schutzimpfung geholt, 146.580 haben die Auffrischung bekommen. Die 7-Tages-Inzidenz im Burgenland beträgt derzeit 193,3, wobei sie in Eisenstadt mit 268 am höchsten und in Jennersdorf mit 111,76 am niedrigsten ist.