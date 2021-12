Herzogin Kate: Der Jänner wird aufregend!

Kate, die 1982 im Royal Berkshire Hospital in Reading zur Welt kam, ist die älteste Tochter von Carol und Michael Middleton. Sie hat eine Schwester, Pippa, und einen Bruder, James. Aufgewachsen ist die künftige Königin Großbritanniens in Bucklebury. Währen ihrer Kindheit lebte sie mit ihren Eltern auch zwei Jahre lang in Jordanien, wo ihr Vater als Pilot stationiert war. Im Februar 2020 verbrachte Kate mit Ehemann William und den Kindern einen Urlaub in Jordanien.