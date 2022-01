Eishockey-Fan entdeckt Hautkrebs bei NHL-Zeugwart

Mit einer mutmaßlich lebensrettenden Diagnose am Spielfeldrand hat eine junge Medizinstudentin einen ganzen kanadischen Eishockey-Verein und dessen Fans für sich eingenommen. Brian „Red“ Hamilton, einer der Zeugwarte der NHL-Mannschaft Vancouver Canucks, suchte nach seiner Retterin mit einem Brief, den der Verein am Samstag via Twitter verbreitete.