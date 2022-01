Deutsche: „Man kann nur auf Fehler von ihm warten“

Im Gegensatz zu den Österreichern lebt bei den Deutschen auch diesmal also zumindest noch eine kleine Hoffnung, doch geht es nun am Dienstag um ein entsprechendes Ergebnis auf dem Bergisel. Und dort war den Deutschen in den vergangenen paar Jahren bei der Tournee selten Glück beschieden - im Gegensatz zur WM 2019, als Eisenbichler vor Geiger gewann. Kurz nach dem Jahreswechsel klappte es aber seit Richard Freitags Sieg 2015 nicht so besonders, Eisenbichler war im Vorjahr Sechster.