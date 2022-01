Beste Chancen mit den teuersten Tropfen

Wer seine Kassa aufbessern und sein Glück mit dem Wein probieren will, sollte sich an internationale Weinhändler und die wirklich teuren Tropfen halten. Dort gibt es französische Top-Weine ab etwa 800 Euro - pro Flasche versteht sich. „Eine einzelne Flasche zu kaufen, macht aber wenig Sinn. Am besten ist ein ganzer Karton.“ Was den Gewinn angeht, seien bei einem Premier Grand Cru die Preise in den vergangenen 20 Jahren um das Fünffache gestiegen, weiß der Weinkenner. Ob das so weitergeht, stehe allerdings in den Sternen.