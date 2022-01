Badespaß und Picknick: So frühlingshaft ist Europa

Wärmster Silvestertag aller Zeiten in Österreich

Auch in Österreich kam es zu Silvester zu einem Allzeit-Wärmerekord an diesem Tag: In Berndorf im niederösterreichischen Bezirk Baden zeigte der Thermometer satte 18,3 Grad Celius an - der höchste Wert seit Aufzeichnungsbeginn.