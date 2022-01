Unter zehn Grad: Wetter wird unbeständig und kalt

In der Früh und am Vormittag gibt es am Freitag noch ein paar sonnige Abschnitte, vor allem in Richtung Osten. Ab Mittag schließen sich letzte Sonnenfenster dann überall. Eine Störung bringt ganz im Westen sowie abends auch im Norden etwas Schneefall oder Regen bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Meter, überall sonst bleibt es tagsüber noch trocken. Der Wind weht schwach, im Osten und Nordosten gebietsweise mäßig aus Südost bis Südwest. Nach Frühtemperaturen zwischen minus 13 bis minus zwei Grad erreicht das Thermometer meist noch minus zwei bis plus sechs Grad.