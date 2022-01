Völkermarkter Freibad muss generalsaniert werden

Feuerwehren erhalten mehr Geld

Groß ist die Freude bei den Wehren. „Viele Fahrzeuge haben nach 30 Jahren ausgedient“, so Lakounigg und Wedenig. Die Kameraden in Völkermarkt erhalten also ein Tanklösch- und ein Kleinrüstfahrzeug. Auch die Feuerwehr St. Georgen am Weinberg bekommt ein neues Einsatzfahrzeug. Die Kosten belaufen sich auf 600.000 Euro.