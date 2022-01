Bischof Benno: Neujahrskonzert höre ich gerne an

Wie jeder Priester bete ich das Stundengebet, in dem Fürbitten vorgegeben sind. Oft kommen Menschen zu mir, die sagen, beten Sie für mich in diesem oder jenem Anliegen. So bete für persönliche Anliegen, aber auch für gesellschaftliches, weil es ja auch gesellschaftliche Sorgen gibt. Das Gebet ist für mich ein Netzwerk der Verbindung der Menschen untereinander. Gleichzeitig zeigt es, dass Gott mit uns auf dem Weg ist.