3624 Neuinfektionen und weitere 32 Todesfälle

Am Silvestertag (Stand: 9.30 Uhr) sind in Österreich im 24-Stunden-Vergleich 3624 Neuinfektionen vermeldet worden - davon allein in Wien fast 1000. Vor einer Woche waren es österreichweit noch 2374. Zudem wurden 32 weitere Todesfälle registriert. Die Auslastung auf den Corona-Normalstationen der Spitäler ging um 42 Plätzen zurück, auf den Intensivstationen um 14 Plätze.