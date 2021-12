Bachmann: „Jetzt geht es für mich so richtig los“

Denn Watford steckt mittendrin in Englands Corona-Chaos. Zehn Tage war das Trainingszentrum zu, drei Spiele wurden abgesagt. Und zum 1:4 gegen West Ham kamen dann einige Spieler am Dienstag fast direkt aus der Quarantäne. „Es ist grenzwertig, verzerrt den Wettbewerb. 90 Minuten auf dem Ergometer ersetzen kein Training oder Spiel. Aber wir können es nicht ändern“, sagt Bachmann nach der fünften Pleite in Folge. Mit 15 Gegentoren. „Es ist frustrierend, dabei hatte ich in jeder Partie sechs, sieben Top-Paraden.“