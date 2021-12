ÖFB-1er Bachmann: „Habe schon Schlimmeres erlebt“

Die letzten Wochen seien „natürlich nicht einfach“ gewesen, sagt Daniel Bachmann in seiner neuesten Ausgabe des krone.at-Premier-League-Vlogs: „Aber ich habe im Fußball schon Schlimmeres erlebt.“ Immerhin: Am Wochenende hütete er nach fast drei Monaten wieder das Tor seines Klubs Watford. Über die 2:4-Niederlage gegen Leicester bei grenzwertig winterlichen Bedingungen spricht Bachmann in diesem Vlog ebenso wie über den Trainerwechsel bei Manchester United, Ralf Rangnick, Steven Gerrard und Patrick Vieira.