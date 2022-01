Nach gutem USA-Start nimmt tractive die Fährte auf

Start des Katzen-Trackers in Nordamerika musste verschoben werden

Die Versorgungsengpässe in Sachen Elektronikchips trafen auch den GPS-Tracker-Hersteller: „Das hat uns am Wachstum schon gehindert, wir haben aber ein gutes Gefühl für das Jahr 2022“, betont Hurnaus. Der Start des Katzen-Trackers musste jedenfalls verschoben werden, kommt nun in Amerika in diesem Monat auf den Markt.