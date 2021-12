Ärger im Einkaufszentrum wegen Corona-Kontrollen

In Zivil waren Mittwoch am Nachmittag Polizisten im „eo“ in Oberwart unterwegs. Die Beamten hatten den Auftrag, die Einhaltung der Tragepflicht von FFP2-Masken und den Besitz von Impfzertifikaten zu überprüfen. Als die Gesetzeshüter ihrer Arbeit, wie gewohnt, korrekt nachgingen, bekamen sie es mit erbosten Besuchern zu tun.