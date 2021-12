Bundesligist Altach präsentiert Canadi-Nachfolger

Ludovic Magnin, Cheftrainer: „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen bedanken, die mir in dieser schwierigen Situation das Vertrauen schenken. Wir hatten in den vergangenen Tagen einen guten Austausch und werden alle Hebel in Bewegung setzen, um unser gemeinsames Ziel - den Klassenerhalt - im Frühjahr zu schaffen. Ich freue mich bereits darauf, die Mannschaft kennenlernen zu können und die richtigen Maßnahmen zu setzen, um wieder in eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu blicken. Außerdem freue ich mich natürlich auch auf die Fans im Stadion, die wir brauchen werden, um diese Herausforderung gemeinsam zu meistern.“