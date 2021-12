UBSC Graz gewann in BSL 70:61 gegen Klosterneuburg

UBSC Graz hat am Mittwochabend den siebenten Saisonsieg in der Männer-Basketball-Superliga (BSL) gefeiert! Die Steirer waren im Spiel der 11. Runde zu Hause gegen die siebentplatzierten Dukes aus Klosterneuburg immer voran und behielten am Ende mit 70:61 (39:28) die Oberhand.