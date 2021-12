Nicole Kidman: Depression nach Cruise-Scheidung

„Ich war selbst depressiv und habe einfach die Gefahr nicht gesehen, die diese Rolle für mich darstellte.“ 2003 hat Nicole Kidman den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ in „The Hours“ gewonnen. Jetzt enthüllte die 54-Jährige, dass sie zu der Zeit des Drehs des Filmdramas - und kurz nach der Scheidung von Tom Cruise - in Depressionen verfallen war. Und noch schlimmer: Sie fühlte sich in ihrer Rolle als suizidale Autorin Virginia Woolf wie gefangen.