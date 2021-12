Stromausfall im Westen Klagenfurts und Krumpendorf

In Waidmannsdorf und Krumpendorf kam es gegen 7 Uhr zu einem Stromausfall. Nicht nur 800 Haushalte, sondern auch Verkehrsampeln waren ohne Strom. Der Grund dafür war „ein technisches Gebrechen“ in einer Trafostation. „Die Ursache für diesen technischen Überschlag ist bisher noch nicht bekannt. Unsere Monteure arbeiten vor Ort aber bereits an den Reperaturen!“, erklärt Harald Raffer, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Klagenfurt.