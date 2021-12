17-jährige „Sprengmeister“ von Polizei geschnappt

Fünf Sprengungen in den Bezirken Waidhofen an der Thaya und Zwettl wurden dem „Bomber“-Trio zwischen 21. und 23. Dezember bereits fix nachgewiesen. Weitere Verdachtsmomente für weitere zehn Fälle in allen Waldviertler Bezirken gibt es. Trotz Arbeitsstelle dürfte den 17-Jährigen so langweilig gewesen sein, dass sie den besonderen „Kick“ suchten.