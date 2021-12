ÖSV: Unsichtbarer Gegner lässt die Köpfe rauchen

Ramona Siebenhofer merkte an, dass die Berührungspunkte mit anderen Personen heuer mehr geworden sind. „Letztes Jahr waren wir immer in einer Blase, haben im Hotel allein gewohnt, waren allein am Berg, allein im Lift.“ Sie sei aber gelassener geworden und würde nicht mehr so auf die Tests „hinschwitzen“, aber sie sei keineswegs nachlässiger im Umgang. Sie trage Maske, halte sich an die Regeln, habe Einkaufszentren gemieden und die Treffen mit der Familie klein gehalten. „Es ist, wie es ist. Man wird immer wieder daran erinnert, dass es noch da ist. Und kann nur hoffen, das es einen selber nicht erwischt.“