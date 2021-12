Titelverteidiger Price gewinnt Darts-Wahnsinn

Titelverteidiger Gerwyn Price hat die nächste knifflige WM-Partie überstanden und wird die Darts-Weltrangliste auch nach den Titelkämpfen von London anführen. Der Waliser bezwang am Montag den Belgier Kim Huybrechts in einer hochklassigen Partie knapp mit 4:3 und steht im Achtelfinale. Price geriet wie schon in seiner Zweitrundenpartie gegen den Engländer Ritchie Edhouse in Rückstand, diesmal mit 1:2-Sätzen. Er stand danach in mehreren Situationen kurz vor dem Aus.