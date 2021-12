Glück schmeckt zum Jahreswechsel nach Brioche

Die Feinbäckerei Eichler in der Leonfeldner Straße: Hinter der Vitrine liegt Gebäck, daneben stehen Kuchen und Marzipanschweinchen - „alles aus unserer Backstube“, erzählen Agnes und Bernhard Eichler, die für das 25-köpfige Team verantwortlich sind, das in der Produktion und in den vier Geschäften in Linz-Urfahr tätig ist.