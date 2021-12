Frauneder: „Es war ein absoluter Rekord-Winter“

Zum Abschluss des Jahres lassen wir in der 100. Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ das Sportjahr 2021 Revue passieren. Gleich zu Beginn hatten wir aus rot-weiß-roter Sicht viel zu jubeln. Bei der Ski-WM in Cortina sowie bei diversen Weltmeisterschaften im Biathlon oder nordischen Bewerben haben die Österreicher abgeräumt. Der Sportchef der Kronen Zeitung, Peter Frauneder, konstatiert: „Es war ein absoluter Rekord-Winter“. Auch der Sommer konnte sich mit dem Erreichen des Achtelfinals bei der Europameisterschaft sowie sieben Medaillen bei den Sommerolymischen Spielen sehen lassen. Außerdem erfahren Sie, wer in den letzten 99 Sendungen am häufigsten die Krone oder den Kasperl erhalten hat.