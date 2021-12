Ende einer Ära: Stolze 50 Jahre auf Schienen

Am Bahnhof in Villach angekommen, wurde der beliebte ÖBB-Mitarbeiter von zahlreichen Kollegen feierlich begrüßt. „Alles Gute für die Pension, Otto!“, verkündete eine Stimme über Lautsprecher. Den Ruhestand in vollen Zügen genießen, kommt für Wieltschnig aber nicht in Frage! „Ich kann mich nur schwer von meiner Arbeit trennen und werde deshalb als Taxifahrer meine Kollegen zu den Zügen bringen – so bleibt auch der Kontakt zwischen uns erhalten“, schmunzelt der Kärntner.