Novak Djokovic ist „Europas Sportler des Jahres“

An der Wahl nahmen 26 europäische Nachrichtenagenturen - darunter die APA - Austria Presse Agentur - teil. Beste Frau in der gemischten Wertung wurde die 5.000- und 10.000-m-Olympiasiegerin Sifan Hassan auf Platz fünf. Die niederländische Leichtathletin hatte bei den Spielen in Tokio zusätzlich auch noch Bronze über 1.500 m geholt.