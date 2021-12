Frau bei Kollision auf Rosental Straße verletzt

Ein 32-jähriger Villacher fuhr am Freitag, 24. Dezember, um 8.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Abfahrt der A11 Karawankenautobahn in Richtung St. Jakob im Rosental. Als er versuchte, sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich zur B85 Rosental Straße anzuhalten, geriet er ins Rutschen und kollidierte in weiterer Folge mit einem von links kommenden Pkw, gelenkt von einer 50-jährigen Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land.