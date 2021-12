Grünberg-Wirt ist der „Mundschenk“ der Promis

„Wir bewahren ihr Erbe“

Gerade zur Weihnachtszeit erinnert viel im Hotel an Pernkopfs Frau Ingrid, die 2016 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. „Wir bewahren ihr Erbe“, so der Witwer. Ingrids erstes von 15 Kochbüchern ist noch immer ein Renner: „Ihre Rezepte für Weihnachtskekse sind nach wie vor begehrt.“ Überall Erinnerungsfotos an den Wänden mit Promis wie die Schauspieler Fritz Muliar, Klausjürgen Wussow oder Dietmar Schönherr. „Die Kinder Sascha und Barbara Wussow haben sich bei uns im Hotel nach ihrem Familienzwist versöhnt“, plaudert Pernkopf ein Geheimnis aus. Sentimental meint der gebürtige Windischgarstner und gelernte Koch und Kellner: „Hochzeit war 1981. Ingrid und ich haben das bekannte Gasthaus 1990 zum Landhotel umgebaut. Die Erinnerung lebt “