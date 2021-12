Lukas Müller: „Bin froh, dass ich unabhängig bin!“

Mit Behinderung surfen

Seit seinem Sturz beim Skifliegen in Bad Mitterndorf am 13. Jänner 2016 ist „Luki“ inkomplett querschnittgelähmt. Das kann er nicht mehr rückgängig machen. Aber der 29-Jährige macht das Beste daraus. Er arbeitet als Finanzdienstleister, studiert an der Donau-Uni Krems Sportrecht und Management, hält Vorträge, macht die Ausbildung zum Skisprung-Trainer: „Ich habe mit dem Team immer noch guten Kontakt. “