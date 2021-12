Fehlstart im Slalom! „Damit müssen wir umgehen“

Und die Uhr tickt. Denn es wartet der traditionelle Super-Slalom-Jänner. In Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming warten fünf Torläufe in 20 Tagen. „Da müssen wir parat und voll fit sein“, sagt Marco Schwarz, der die Tage bis dahin auch nützen wird, um seinen lädierten linken Knöchel auf Vordermann zu bringen. Der Franzose Clement Noël, der ja in Madonna mit einer Sekunde Vorsprung beim letzten Tor stürzte und ausschied, hat ebenfalls einiges zu verdauen: „Schwer zu verkraften, aber immerhin war ich bis dahin sehr schnell“