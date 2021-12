Am 25.10. partielle Sonnenfinsternis in Österreich

Nach dem an Himmelsereignissen wenig ereignisreichen zu Ende gehenden Jahr 2021 bietet auch 2022 nur wenig Spektakuläres. Der Höhepunkt: Eine partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober. Den Auftakt macht eine totale Mondfinsternis am 16. Mai, in Österreich ist davon allerdings kaum etwas zu sehen. Ein besonderes „Zuckerl“: Am 8. Dezember 2022 dürfen wir uns über eine „Marsfinsternis“ freuen.