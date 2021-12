Salzburg nach 5:4 beim KAC weiter im Siegesrausch

Die „Caps“ gerieten in Szekesfehervar im zweiten Abschnitt mit 0:2 in Rückstand. Danach gelang zwar durch Tore von Patrick Antal (43.) und Nicolai Meyer (52./PP) der Ausgleich, Andrew Sarauer (58.) machte den Gästen aber noch einen Strich durch die Rechnung. Innsbruck unterlag zum zweiten Mal in Folge zu Hause, nachdem es am Freitag ein 2:3 gegen Graz gegeben hatte. Davis Vandane brachte die Vorarlberger schon nach 14 Sekunden in Front.