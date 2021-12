Festspiele und Seilbahn suchen gemeinsam Personal

„Durch diese zusätzliche Sicherheit können wir Interessierten mehr Attraktivität bieten“, sagt Lukas Crepaz, kaufmännischer Direktor der Festspiele. Das Angebot richtet sich vor allem an Jobsuchende, die zwischen Salzburg und Mühlbach am Hochkönig wohnen. „Bei genauerem Hinsehen ergeben sich zahlreiche Übereinstimmungen in unseren beiden Unternehmen“, sagt Siegfried Plöbst, Geschäftsführer der Hochkönig Bergbahnen.