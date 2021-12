Ex-Tirol-Star wird Stöger-Nachfolger in Ungarn

Jetzt ist es fix. Wie Peter Stögers voriger Verein Ferencvaros Budapest auf Twitter bekanntgab, heißt der neue Trainer der Grün-Weißen Stanislaw Tschertschessow. Damit ist er also offiziell der Nachfolger von Stöger bei Ferencvaros. Der frühere FC-Tirol-Torhüter spielte von 1996 bis 2002 in Österreich. Nähere Infos in Kürze.