Tennis-Superstar Nadal positiv auf Corona getestet

Sein Auftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten endete mit zwei knappen Niederlagen gegen Andy Murray und Denis Shapovalov. „Es sind mehr als sechs Monate seit den letzten wirklich offiziellen Match vergangen. Die Dinge sind schwierig und das akzeptiere ich“, erklärte der 20-fache Major-Sieger. Er habe beide Matches spielen können und in beiden seine Chancen gehabt, das sei sehr positiv. Bis zum Beginn der Australian Open in Melbourne hat Nadal noch etwas Zeit, sie starten am 17. Jänner.