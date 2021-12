Ex-Hundesalonbesitzerin wurde zur „Igel-Mama“

Beim Hörbranzer Salvatorkolleg gibt es einen „Igelweg“. Und dieser verdient sich die Bezeichnung, hat doch Adele ihren dortigen Garten in ein Igelparadies verwandelt. „Derzeit sind 22 Igel in unserer Obhut, die meisten bereits im Winterschlaf, andere wegen ihres Hustens und Untergewichts noch in häuslicher Pflege“, so die „Mutter“ der jungen Stacheltiere, die ohne ihre Unterstützung den Winter wohl nicht überleben würden.