„Mit diesen Scheinwelten habe ich ein Problem“

Greti Schmid: Keine speziellen. In unserer Familie war es so, dass man in der Advents- und Weihnachtszeit oft am Abend zusammengesessen ist. Es wurde eine Kerze angezündet, man hat gesungen. Meine Mutter war eine fleißige Kekslebäckerin, hat aber ihre Backwaren immer gut vor meinen zwei Brüdern und mir versteckt. Wir hatten natürlich schnell herausgefunden, wie wir trotzdem an die Kekse kommen und unsere Mutter hat sich immer gewundert, warum diese immer weniger geworden sind.