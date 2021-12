Viele Absagen, aber Arsenal siegt locker

Am Samstag war kurzfristig das für den Nachmittag angesetzte Spiel zwischen Aston Villa und Burnley abgesagt worden, weil weitere am Vortag vorgenommene Corona-Tests positiv ausgefallen waren. Durchgeführt werden können damit am Wochenende nur noch die Sonntag-Partien Wolverhampton Wanderers gegen Chelsea, Newcastle United gegen Manchester City und Tottenham Hotspur gegen Liverpool. Bereits am vorangegangenen Spieltag waren drei Begegnungen abgesagt worden.