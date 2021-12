100-Kilo-Wels: Harmloses Unterwasser-Monster

Jeder Fischer hätte seine Freude gehabt, diesen Wels zu fangen, jeder Taucher, ihn zu Gesicht zu bekommen. Waller wie jener, der tot am Voestgelände in Linz geborgen wurde, sind 30 Jahre und älter, werden mehr als 100 Kilo schwer. Im Badesee Feldkirchen soll ein solches „Monster“ einen Dackel gefressen haben – die Geschichte wurde nie bewiesen. Allerdings trieb vor einigen Jahren ein verendeter Riesen-Wels im See.