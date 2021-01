„Wuppi“, König der Karpfen, ging Anglern ins Netz

„Seit 15 Jahren träume ich von diesem Fisch. Dass wir den an der Angel hatten, ist für mich noch kaum fassbar“, jubelt Wolfgang Rosendahl aus Timelkam. Die Rede ist vom scheuen Monster-Karpfen „Wuppi“, der seit vielen Jahren in einem Baggersee in Tillmitsch (Steiermark) seine Runden zieht und sogar bei Anglern weit über Österreichs Grenzen hinaus legendär ist. „Er ist 30 Jahre alt und extrem misstrauisch. Dass der einem an den Haken geht, ist fast schon ein Wunder“, erklärt Rosendahl, der seit seinem achten Lebensjahr Karpfen fischt.