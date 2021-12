Linz: Monster-Wels aus Rohr bei der Voest gezogen

„Krone“-Fischexperte Maximilian Mahdalik schätzte die Größe des Welses aus Linz auf 2,5 Meter und das Gewicht auf weit über 100 Kilo. „Stattlich, aber nicht außergewöhnlich“, so Mahdalik. Der berühmte „Wenzel“ aus der Alten Donau war ebenso lang. Ausgewachsene Welse meiden stark fließende Gewässer wie die Donau, doch in dem Abflussrohr dürfte er perfekte Bedingungen vorgefunden haben. Leider überlebte er den Abtransport am Montag nicht. „Es war im Bereich der Wasseraufbereitung“, erklärt ein Mitarbeiter der Voest gegenüber der „Krone“.