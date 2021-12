Belarus-Grenze: Polen meldet Soldaten als vermisst

Mit Kurs Polens in der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden

Die belarussischen Grenzschützer teilten am Freitag mit, ein polnischer Soldat habe am Donnerstagabend „politisches Asyl“ in Belarus beantragt, weil er mit dem harten Kurs Polens in der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden sei.