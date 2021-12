Ab 10.30 Uhr LIVE: Damen-Abfahrt in Val d‘Isere

Nach ihrem Abfahrts-Double in Lake Louise ist Sofia Goggia auch heute in Val d‘Isere die Topfavoritin. Mit vereinten Kräften wollen die Österreicherinnen der Italienerin zusetzen, allen voran Mirjam Puchner, die in dieser Disziplin als Dritte und Achte das nächste Topergebnis auf dem Weg zu den Olympischen Spielen will. Den letzten Podestplatz für Österreich errang in Val d‘Isere 2016 Cornelia Hütter (2.). Mit sportkrone.at sind Sie ab 10.30 Uhr live dabei - siehe Ticker unten.