Renovierung fertig: Big Ben lässt Hüllen fallen

„Besucher in Westminster werden vom Herbst 2021 an bis in den Winter hinein sehen, dass die Gerüste entfernt werden“, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Parlaments. „Anfang 2022 werden die Glocken, einschließlich Big Ben selbst, wieder an das originale viktorianische Uhrwerk angeschlossen“, hieß es weiter.