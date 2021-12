So heißt TV-Star Onka Takats wirklich mit Vornamen

Wo finde ich Sie, wenn Sie nicht sporteln?

In der Natur! Mir gibt das wahnsinnig viel, nicht nur um mich zu bewegen. Ich gehe am liebsten bei jedem Wetter in den Wald. Da bleib ich dann oft stehen und bin wie verzaubert. Ich bin halt ein richtiges Landei (lacht), komme ja aus der Umgebung von Wels.