Biden: Ungeimpften droht schwere Krankheit und Tod

Angesichts der fortschreitenden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in den USA hat Präsident Joe Biden Ungeimpfte vor einem „Winter schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle“ gewarnt. Ungeimpfte brächten sich selbst und ihre Familien in Gefahr und würden die Spitäler an Kapazitätsgrenzen zu bringen, so Biden. Der beste Schutz gegen die neue Variante sei die vollständige Impfung und ein Booster. Derzeit sterben täglich etwa 1100 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion.