„Tirol gurgelt“: Schon über 10.000 Registrierungen

Registrierungs-Auftakt war am vergangenen Montag. Seitdem seien die über 10.000 Anmeldungen verzeichnet worden. Zudem wurden „rund 8100 Testkits seit Bezugsmöglichkeit am Mittwoch bei zahlreichen Filialen von MiniM und Baguette von MPreis sowie in Filialen von Eurospar, Interspar und Spar bis dato abgeholt. Davon haben 1150 Personen auch bereits den Test durchgeführt“, so das Land am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung.