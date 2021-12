„Sie hat für mich extremes Starpotential“

Bei den ÖSV-Herren kann am Wochenende in Val-d’Isère nur Manuel Feller im Riesentorlauf überzeugen, Adrian Pertls großer Olympia-Traum platzt wegen eines Kreuzbandrisses und Sara Marita Kramer ist die große Favoritin für das kommende Skispringen in der Ramsau: „Sie hat extremes Starpotential“ denn „sie ist erfolgreich, witzig“ und würde mit ihrem Charme überzeugen, so Krone Ski-Insider Alex Hofstetter, der in der aktuellen Ausgabe auch noch ein Trainings-Geheimnis von Vincent Kriechmayr im Talk mit Moderatorin Katie Weleba auspackt.